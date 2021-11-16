Інші сервіси, як-от UberX та Uber Comfort, у столиці й надалі функціонуватимуть.

Uber зупиняє сервіс для спільних щоденних поїздок Uber Shuttle у Києві.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Після 2,5 років роботи Uber Shuttle у Києві ми ухвалили нелегке рішення зупинити роботу цього сервісу з 19 листопада", - заявляє компанія.

Uber подякував клієнтам і партнерам за всі роки співробітництва.

Читайте такожНові тарифи на проїзд від КМДА шокували навіть маршрутників: тепер у них - свої планиВодночас інші сервіси, як-от UberX та Uber Comfort, у столиці й надалі функціонуватимуть.

У компанії зобов’язалися повернути невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних станом на 19 листопада, на картку, з якої була здійснена купівля.

Для пакетів, які було придбано за готівку, повернення вартості відбудеться у формі кредитів Uber, які можуть бути використані на будь-який Uber сервіс в Україні.

Причини такого рішення компанія не називає.

Uber Shuttle тимчасово зупиняв роботу в Києві навесні 2021 року через "коронакризу".

Uber Shuttle з’явився в українській столиці у 2019 році.

Uber Shuttle - це сервіс, який дозволяє пасажирам замовляти не окреме таксі, а бронювати місце в мікроавтобусі, що слідуватиме за певним маршрутом.

Автор: Яна Ставська