Обмеження введені у зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки.

У Києві перекрито проїзд транспорту низкою вулиць, водіїв просять враховувати інформацію при плануванні поїздок містом.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що обмеження для руху транспорту введено у зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на Київ та забезпеченням охорони місць надзвичайних подій.

Отже, рух транспорту перекрито за адресами:

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перехрестя вулиці Миколи Ушакова та вулиці Академіка Єфремова;

перехрестя вулиці Чорнобильської та вулиці Ірпінської;

вулиця Юрія Іллєнка: від вулиці Митрофана Довнар-Запольського до вулиці Глибочицької;

обмежено рух по вул. Новокостянтинівська на розворот в бік вул. Квартальні. Транспортним засобам рекомендовано здійснювати розворот на розв'язці з просп. С. Бандери, або на перехресті вул. Куренівська та вул. С. Скляренка.

Своєю чергою у Київському метрополітені інформують пасажирів, що через пошкодження вестибюлю ст. м. "Лукʼянівська" вихід у напрямку вул. Іллєнка тимчасово зачинений, натомість працює вихід у напрямку торгового центру "Квадрат". Як відомо, станція вже відновила роботу для перевезень пасажирів.

Зазначається, що верхній вестибюль станції метро "Лукʼянівська" було пошкоджено вдруге з початку повномасштабної війни.

У метрополітені додали, що внаслідок пошкодження вестибюлю станції потерпілих немає.

Атака на Київ 29 грудня 2023 - головні новини

Вночі Росія здійснила масований обстріл України, внаслідок чого є руйнування, загиблі та постраждалі у низці міст, в тому числі в столиці.

В Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей.

Внаслідок атаки є руйнування будівель у Шевченківському Подільському Святошинському та Дарницькому районах, сталися загоряння на низці об’єктів. Повідомлялось, що пошкоджена будівля станції метро Лук’янівська, через що вхід до метро був деякий час закритий, потяги проїжджали станцію без зупинок.

За останніми даними, у Києві виявлено одного загиблого та 21-ну особу поранену.

В Подільському район, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 м.2. проводиться пошук потерпілих. Попередньо під завалами перебуває 10 осіб. Працюють рятувальники.

Ракетна атака спричинила у Києві локальне погіршення якості повітря. Так, у північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема пилу.

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