Дорога і прилеглі двори усипані склом і уламками.

Російські окупанти 29 грудня завдали ракетного удару по Києву. В епіцентрі атаки опинився район станції метро "Лук'янівська".

Кореспондент УНІАН побував біля станції київського метрополітену і показав, що там відбувається.

На кадрах видно, що постраждала сама будівля станції – пошкоджені двері і вибите скло. При цьому пошкодження отримали сусідні житлові будинки, офісний центр, а також кафе.

Дорога і двори усипані склом, шматками штукатурки і уламками ракет. Місцеві жителі намагалися сховатися в паркінгу, багато хто дуже наляканий, у людей складний психологічний стан.

На місці інциденту працюють правоохоронці та рятувальники.

У свою чергу Київська міська військова адміністрація повідомила, що в мережі були незначні коливання, але зараз всі системи працюють в штатному режимі, електроенергія поставляється в усі райони міста. При цьому система водопостачання - без надзвичайних ситуацій, працює в штатному режимі

Що стосується теплопостачання, то є незначні пошкодження трьох котелень – на цих об'єктах вибило вікна. Але це не вплинуло на функціонування, обладнання не пошкоджено і працює в звичайному режимі. Тепло забезпечується штатно, в усі райони міста

Газопостачання - без надзвичайних ситуацій, працює в штатному режимі.

Атака Росії на Україну 29 грудня 2023 - головні новини

У Дніпрі відомо про попадання по ТРЦ і будівлі пологового будинку. За даними глави ОВА Лисака, п'ятеро людей загинули, майже півтора десятка постраждали.

По Харкову, за попередніми даними, вдарили ракетами з-300. Одна людина загинула-чоловік приблизно 35 років, ще 11 осіб отримали поранення.

У Львові також фіксують попадання по житловому будинку. Одна людина загинула, 15 постраждали.

У Києві відомо про двох загиблих і 18 поранених, пошкоджено вхід станції метро "Лук'янівська".

В Одесі через ворожий удар три людини загинули, багато постраждалих, серед них є діти.

За попередніми дані, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БПЛА. Українські захисники знищили 27" Шахедів " і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/х-55.

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