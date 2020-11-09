Подібні пілотні проєкти Україна також планує впроваджувати і з Польщею.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій на зустрічі із заступником прем'єр-міністра Казахстану Романом Скляром запропонував перейти на систему обміну цифровими дозволами між країнами.

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Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

За словами Криклія, основним спільним завданням для України та Казахстану є створення комфортних конкурентних маршрутів і умов для перевезення вантажів з метою стимулювання їх обсягів.

"Тому він запропонував казахстанській стороні перейти на систему обміну цифровими дозволами на міжнародні вантажні автоперевезення, що сприятиме значному посиленню цієї співпраці. Подібні пілотні проєкти Україна також планує впроваджувати і з Польщею.

Разом з цим, міністр підкреслив необхідність підвищення конкурентоспроможності коридору ТРАСЕКА через впровадження єдиного транзитного дозволу між країнами-учасницями проєкту", - йдеться у повідомленні.

Також Криклій заявив про зацікавленість України у розвитку взаємовигідного українсько-казахстанського співробітництва у сфері торгівлі й транспорту та зазначив про важливість продовження роботи із залучення додаткового вантажопотоку в напрямку Китай - Казахстан - Азербайджан - Грузія - Україна - країни Європи з використанням морських портів Чорного і Каспійського морів.

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Автор: УНІАН