Перший рейс буде без пасажирів.

Поїзд Київ-Кишинів-Бухарест відновлює рух у тестовому режимі, повідомляє Moldova Liberă.

За даними видання, в перший рейс потяг виїде зі столиці України в ніч з 7 на 8 серпня і прибуде до Бухареста в ніч з 8 на 9 серпня.

У зворотному напрямку потяг вирушить наступної ночі. На перший рейс квитки не продаватимуть, оскільки він буде тестовим.

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Передбачається, що два українські вагони будуть приєднані до поїзда Кишинів - Бухарест та продовжать рух до столиці Румунії.

"У перспективі маршрут обслуговуватимуть чотири вагони. Це буде перший запуск рейсу з початку війни в Україні", - додають журналісти.

Нові міжнародні маршрути "Укрзалізниці"

Як повідомляв УНІАН, восени 2024 року "Укрзалізниця" оголосила про запуск низки міжнародних маршрутів. Зокрема, з 15 грудня 2024 поїхав у перший рейс потяг Київ-Будапешт №9/10. В цей же день було запущено залізничне сполучення зі столицею Словаччини Братиславою.

Водночас перевізник попередив про зміну маршрутів, які прямують до Будапешта через ремонт на станції Будапешт-Келеті. Так, поїзд №9/10 Київ - Будапешт - Київ прибуватиме та відправлятиметься зі станції Будапешт-Нюгаті замість Келеті.

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