Залізнична компанія розширює мережу подорожей за допомогою регіональних рейсів.

Державна "Укрзалізниця" вводить з 14 грудня новий графік поїздів для регіональних, приміських та міських рейсів.

Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Компанія запускає нові регулярні регіональні маршрути на заході України. Зокрема, маршрути сполученням Львів – Ворохта, які мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:

№808/807 Львів - Ворохта 10:51 - 14:19;

№808/807 Ворохта - Львів 16:38 - 20:26;

№810/809 Львів - Ворохта 15:51 - 20:20;

№810/809 Ворохта - Львів 06:10 - 10:07.

За напрямком Львів - Ковель для комфортного сполучення між західними областями України запускаються рейси на Волинь:

№840 Львів – Ковель 05:20 - 08:42;

№841 Ковель - Львів 09:42 - 13:07;

№842 Львів – Ковель 14:10 - 17:33;

№843 Ковель - Львів 18:33 - 22:00.

На маршруті Житомир – Київ – Конотоп запускають прямі рейси. Пасажирів чекають комфортні модернізовані електропоїзди:

№856 Житомир 6:43, Київ 09:03-09:10, Конотоп 12:32;

№855 Конотоп 14:00, Київ 17:33-17:42, Житомир 19:55.

Також відновлюється рух повним кільцем і вперше за три роки змінюється графік Київської кільцевої електрички. Зміни по часу відправки будуть у межах 10 хвилин до вже звичного розкладу, що дозволить УЗ краще скоординувати пересадки з приміських поїздів, а також забезпечити анонсований тактовий рух поїздів далекого сполучення до Львова.

Актуальний розклад Kyiv City Express з’явиться на офіційному сайті 14 грудня.

Частково зазнають змін графіки приміського руху, де цього просили пасажири. В УЗ зазначили, що розклад сформовано з урахуванням рентабельності, аналізу пасажирського потоку та моделювання стиковок між поїздами далекого, регіонального, приміського сполучень та з громадським транспортом.

Крім того, всі поїзди в Київській агломерації стануть восьми-вагонними, щоби вмістити всіх бажаючих у години пік та в моменти, коли інший транспорт у курсує з перебоями.

Всі зміни приміських поїздів зазначені на сайті.

УЗ у новому графіку на 2025–2026 роки введе 11 нових поїздів, збільшить пропозицію місць у пікові періоди та в цілому за рік запропонує 2 млн додаткових місць.

В УЗ також повідомляли, що в новому графіку руху на наступний рік запровадять щогодинний рух між Києвом та Львовом. На найпопулярнішому напрямку поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом.

