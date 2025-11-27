Новий графік "Укрзалізниці" запрацює вже з 14 грудня.

Державна "Укрзалізниця" у новому графіку на 2025–2026 роки введе 11 нових поїздів, збільшить пропозицію місць у пікові періоди на 20% та в цілому за рік запропонує 2 мільйона додаткових місць.

Як повідомляє пресслужба перевізника, у новому графіку, який запрацює вже з 14 грудня, з'явиться одразу вісім нових міжнародних сполучень та три внутрішніх.

Ключові оновлення у внутрішньому сполученні:

новий поїзд №47/48 (Краматорськ) Барвінкове - Чоп для мешканців прифронтової Донеччини, яка наразі зберігає мультимодальне (із залученням автобусів для "останньої милі") сполучення з рештою України. Допоки тимчасовою кінцевою зупинкою поїздів є Барвінкове на Харківщині, "Укрзалізниця" пропонує додатковий рейс для регіону;

новий поїзд №33/34 Кривий Ріг - Івано-Франківськ поєднає центральні регіони з Прикарпаттям;

оновлений маршрут поїзда №113/114 Харків - Ужгород. Історичний "бахмутський" рейс, який є безальтернативним поїздом соціального значення для Полісся та Волині, отримує подовження до Закарпаття.

Зазначається, що загалом за неповні 11 місяців цього року "Укрзалізниця" вже перевезла понад 25 млн пасажирів, що майже на пів мільйона більше, ніж торік.

Продаж квитків за новим розкладом на дати після 14 грудня вже відкрито у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" - останні новини

26 листопада прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Україні спростять прикордонний і митний контроль у міжнародних потягах на маршрутах Київ - Перемишль та Київ - Хелм.

Минулого тижня "Укрзалізниця" запустила продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express.

Раніше повідомлялося, що в грудні УЗ запустить пілот нової програми "УЗ-3000". Українці зможуть безоплатно подорожувати залізницею в межах країни до 3 тисяч кілометрів.

