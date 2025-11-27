'Укрзалізниця' організує щогодинний рух поїздів між Львовом та Києвом: деталі

Схожа модель руху притаманна країнам Європи із розвиненою залізничною мережею.

"Укрзалізниця" у новому графіку руху на 2026 рік запровадить щогодинний рух між Києвом та Львовом. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"На найпопулярнішому напрямку Київ — Львів — Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом — щогодини. Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для "позапікового" періоду", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що тактовий рух - це модель сполучення, за якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом (наприклад, щогодини). Тактовість рейсів притаманна Німеччині, Австрії, Нідерландам та іншим країнам Європи із розвиненою залізничною мережею, а в Україні добре відтестована на Kyiv City Express.

"Така система зручна для пасажирів, адже вона передбачувана — поїзди відправляються щогодини у той самий час, a розклад легко запам’ятати", - відмітили в УЗ.

Водночас для залізниці модель зручна тим, що дозволяє рівномірно розподілити пасажиропотік протягом доби та мінімізувати пікові навантаження.

27 листопада стало відомо, що УЗ у новому графіку на 2025–2026 роки введе 11 нових поїздів, збільшить пропозицію місць у пікові періоди та в цілому за рік запропонує 2 млн додаткових місць.

Раніше повідомлялося, що в Україні спростять прикордонний і митний контроль у міжнародних потягах на маршрутах Київ - Перемишль та Київ - Хелм.

В грудні УЗ запустить пілот нової програми "УЗ-3000", за якою українці зможуть безоплатно подорожувати залізницею в межах країни до 3 тисяч кілометрів.

