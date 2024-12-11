Зазначається, що дії фігурантів справи призвели до створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути.

Національна поліція проводить обшуки у офісах та міжнародних потягах "Укрзалізниці" у рамках розслідування справи про махінації з продажем квитків на популярні маршрути міжнародного сполучення.

Як зазначили у Наполіції, кримінальне провадження розслідується за фактами зловживань групи посадових осіб підрозділу Укрзалізниці під час обслуговування та здійсненням перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення.

"Дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі", - йдеться у повідомленні.

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Обшуки проводять за місцями мешкання причетних до кримінальних схем службовців та в офісних приміщеннях структурного підрозділу УЗ.

Окрім того, слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття.

В "Укрзалізниці" попередили про можливі незручності для пасажирів у вигляді додаткових перевірок, обмеження доступу чи затримки руху потягів.

Зазначається, що всі обставини цієї операції будуть повідомлені згодом.

"Укрзалізниця" - новини

"Укрзалізниця" запускає з 15 грудня безпересадні купейні вагони сполученням Львів - Кишинів.

Також з 15 грудня відкрито новий маршрут Чернівці - Рава-Руська - Варшава.

А з 19 грудня повертається традиційний сезонний "Лижний експрес" - "Інтерсіті+" №743/744 Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько.

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