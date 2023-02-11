Романтичний експрес упродовж кількох днів їздитиме у Києві.

"Укрзалізниця" до дня закоханих запускає у Києві експрес - "Потяг до тебе", він курсуватиме 14, 18 та 19 лютого.

Як повідомляє прес-служба перевізника, подорож триватиме 2,5 години по кільцю навколо Києва, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі. Відправлення 14 лютого о 18:56, а на вихідних, 18 та 19 лютого, - о 12:56.

"Ми пропонуємо саме такий оригінальний варіант святкового дозвілля: у новенькому вагоні, купе на двох, під романтичну музику, з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка, який так само пригощає перших осіб наших дипломатичних рейсів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що квитки на цей рейс коштують 211 грн і вже доступні виключно в застосунку "Укрзалізниці". Знайти "Потяг до тебе" в застосунку можна за запитом Київ-Пасажирський - Київ-Романтичний.

У прес-службі також зазначили, що у разі повітряної тривоги після початку руху поїзда він продовжить рух до кінцевої зупинки чітко за графіком, а можливі відключення електроенергії на рух паровоза не впливають.

Нові маршрути "Укрзалізниці" - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" розширила мережу залізничного сполучення для жителів північного Полісся та Волині і призначила з 1 лютого новий поїзд сполученням №114/113 Львів - Харків.

Також компанія продовжує розширювати мережу залізничних сполучень України та Польщі і призначила у лютому поїзди №89/73 - 74/90 Харків, Київ - Перемишль та №67/19 - 20/68 Київ - Варшава, Хелм.

3 лютого "Укрзалізниця" призначила низку приміських пасажирських потягів між населеними пунктами Донецької та Харківської областей.

Також 8 лютого стало відомо, що "Укрзалізниця" призначає поїзд №769/770 Хутір-Михайлівський (Сумська обл.) - Київ - Тернопіль.

З 16 лютого "Укрзалізниця" вдруге запускає "Поїзд Єднання", який проїде всю країну з заходу на схід, з’єднавши дев'ять областей за маршрутом з Ужгорода до Краматорська.

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