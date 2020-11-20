Таке рішення прийнято з метою забезпечення максимальної конкурентоспроможності та привабливості української транспортної системи на міжнародному ринку транспортних послуг.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" внесла зміни до договору "Про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України".

Про це повідомила прес-служба Центру транспортної логістики "Укрзалізниці".

Читайте також"Укрзалізниця" оновить 50 пасажирських вагонів за 450 мільйонів гривеньЗміни стосуються скасування обов'язку замовника забезпечити внесення першого внеску грошових коштів в якості оплати за майбутні перевезення українськими залізницями в розмірі 300 тис. дол.

Згідно з повідомленням, таке рішення прийнято з метою забезпечення максимальної конкурентоспроможності та привабливості української транспортної системи на міжнародному ринку транспортних послуг.

Зокрема, новою редакцією договору передбачено, що замовник має забезпечити наявність коштів для сплати відповідних сум провізних платежів на особових рахунках для резервування при прийомі на територію України вагонів, що прямують під його кодом платника.

"Розмір оплати та періодичність її внесення визначається замовником самостійно, окремо по кожній валюті, виходячи з очікуваного обсягу перевезень, інших послуг з урахуванням зарезервованих коштів", - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Обсяг вантажообігу

Вантажообіг у внутрішньому залізничному сполученні в жовтні в річному вираженні зріс на 8,5% - до 6 163 млн тонн/км з 5 678 млн тонн/км.

Компанія "Укрзалізниця" у січні-червні отримала 8,79 млрд грн збитків, у той час, як у першому півріччі минулого року отримала 1 млрд грн прибутку.

Зокрема, дохід від вантажних перевезень у січні-червні скоротився на 15% - до 30,6 млрд грн, від перевезень пасажирів і багажу – на 56% (до 1,9 млрд грн).

"Укрзалізниця" у квітні-травні 2020 року почала катастрофічно втрачати доходи від вантажних перевезень.

Транспортні підприємства України в січні-вересні 2020 року скоротили перевезення вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 13,3% - до 435,2 млн тонн, а перевезення пасажирів - на 40%, до 1,89 млрд осіб.

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Автор: Павло Степанець