"Укрзалізниця" опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 25 березня.
Евакуаційні рейси відправляться з Києва, Харкова, Дніпра і Караматорська, йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
Київ, вокзал Дарниця:
09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків:
Харків: 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,
15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро:
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів;
16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Як повідомляв УНІАН, 22 березня "Укразалізниця" попередила, що у зв'язку з бойовими діями в різних регіонах України, маршрут поїздів може змінюватися. Там нагадали про два евакуаційних поїзди з Краматорська, які курсують при можливості безпечного слідування.
"Укрзалізниця" щоденно проводить евакуаційні рейси з місць активних бойових дій.