Рейси відправляться з Києва, Харкова, Дніпра.

"Укрзалізниця" опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 25 березня.

Евакуаційні рейси відправляться з Києва, Харкова, Дніпра і Караматорська, йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Київ, вокзал Дарниця:

09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків:

Харків: 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів;

16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня "Укразалізниця" попередила, що у зв'язку з бойовими діями в різних регіонах України, маршрут поїздів може змінюватися. Там нагадали про два евакуаційних поїзди з Краматорська, які курсують при можливості безпечного слідування.

"Укрзалізниця" щоденно проводить евакуаційні рейси з місць активних бойових дій.

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