Національний перевізник вантажів та пасажирів "Укрзалізниця" повідомила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 22 березня.
Про це "Укрзалізниця" повідомила в Telegram.
Харків:
7:50 - №905/906 Харків-Хелм;
11:30 - №229/230 Харків-Ужгород;
15: 00 - Інтерсіті+ Харків-Львів.
Дніпро:
20: 00 - №234/233 Дніпро-Чоп.
Краматорськ:
13:00 - №275/274 Краматорськ-Львів;
16: 00 - №277/276 Краматорськ-Львів.
Кривий Ріг:
11: 30 - №210/209 Кривий Ріг-Львів.
Крім того, додаткові рейси також відправляться з Одеси в Ужгород о 22:32, з Києва в Хелм о 19:13 і з Києва (ст.Дарниця) до Львова о 8:00.
Відзначається, що у зв'язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня посадка в поїзди, що відправляються з Києва, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.