Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько півночі на сайті "Укрзалізниці".

Національний перевізник вантажів та пасажирів "Укрзалізниця" повідомила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 22 березня.

Про це "Укрзалізниця" повідомила в Telegram.

Харків:

7:50 - №905/906 Харків-Хелм;

11:30 - №229/230 Харків-Ужгород;

15: 00 - Інтерсіті+ Харків-Львів.

Дніпро:

20: 00 - №234/233 Дніпро-Чоп.

Краматорськ:

13:00 - №275/274 Краматорськ-Львів;

16: 00 - №277/276 Краматорськ-Львів.

Кривий Ріг:

11: 30 - №210/209 Кривий Ріг-Львів.

Крім того, додаткові рейси також відправляться з Одеси в Ужгород о 22:32, з Києва в Хелм о 19:13 і з Києва (ст.Дарниця) до Львова о 8:00.

Відзначається, що у зв'язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня посадка в поїзди, що відправляються з Києва, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години.

Війна проти України: