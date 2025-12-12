Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

У суботу, 13 грудня, графіки погодинних відключень планують застосовувати в усіх регіонах України. Про це повідомляє "Укренерго".

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських атак на енергооб’єкти нашої країни.

Енергетики не вказують, скільки черг відключення буде задіяно в суботу, 13 грудня, проте з попередніх заяв очільника "Укренерго" Віталія Зайченко можна зробити висновок, що відсутність світла у населення триватиме приблизно 12 годин на добу.

Відключення світла в Україні – що кажуть фахівці

Віталій Зайченко вважає, що сьогодні найгіршим сценарієм для мешканців нашої країни є тотальний блекаут, тобто відсутність світла, води та тепла. Водночас ймовірність того, що тотальний блекаут дійсно станеться, експерт вважає суто умовною.

Загалом фахівці по-різному оцінюють перспективи української енергосистеми і далеко не завжди такі оцінки виглядають оптимістичними.

Так, за словами керівника Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, для того, щоб повернути енергетичну систему нашої країни до її початкового стану без відключень світла, може знадобитися кілька років після завершення війни.

