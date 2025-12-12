Зі свого боку посольство Росії в Берліні це спростувало.

Німеччина звинуватила Росію в кібератаці на свою систему управління повітряним рухом і кампанії з дестабілізації під час нещодавніх федеральних виборів у країні та викликала посла Росії до Берліна для відповіді на ці звинувачення. Про це пише Le Monde.

"Відповідальність за цю кібератаку несе ГРУ (Державна розвідка) Росії, яка сталася в серпні 2024 року проти німецької системи управління повітряним рухом і яку Берлін явно приписує хакерській групі APT28, також відомій як Fancy Bear. По-друге, ми можемо тепер офіційно заявити, що Росія за допомогою кампанії "Буря 1516" намагалася вплинути і дестабілізувати як нещодавні вибори до Бундестагу [німецького парламенту, у лютому], так і, наразі, внутрішні справи Федеративної Республіки Німеччина", - заявив представник Міністерства закордонних справ Німеччини.

Зі свого боку посольство Росії в Берліні це спростувало.

"Російський посол категорично відкинув звинувачення в причетності російських державних структур до цих інцидентів і, в більш загальному сенсі, до діяльності хакерських груп", - ідеться в прес-релізі російської дипломатичної місії.

За словами представника Німеччини, Берлін має в своєму розпорядженні "абсолютно неспростовні докази" причетності Москви до цих двох випадків, але не вдаватиметься в подробиці, щоб захистити роботу своїх розвідувальних служб, заявив представник. Він також оголосив, "у тісній консультації з нашими європейськими партнерами, про низку заходів у відповідь, щоб змусити Росію заплатити за свої гібридні атаки".

Гібридна війна РФ проти ЄС

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року європейські країни звинувачують Росію у веденні проти них "гібридної" війни - поєднання нетрадиційних методів, які можуть включати саботаж і дезінформаційні кампанії.

За даними компанії Gen Digital, що спеціалізується на кібербезпеці, найбільші у світі хакерські групи - російська Gamaredon і північнокорейська Lazarus, - об'єднали свої зусилля в поширенні шкідливого програмного забезпечення (ПЗ).

