Було попередження про розвід-дрони, "Шахеди" та балістику.

Російська окупаційна армія вдень 12 грудня завдала по Одесі чергового удару, очевидці повідомляють, що палає цивільне судно.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько 15.20. Моніторингові канали повідомили, що зафіксовано ворожий розвід-дрон, "Шахеди" та є загроза балістики. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що загроза існує для Болградського, Одеського, Білгород-Дністровського, Роздільнянського, Ізмаїльського та Подільського районів Одещини.

Через деякий час в Одесі та передмісті було чути два потужні вибухи.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що після прильотів у передмісті палає цивільне вантажне судно. На фото, які з'явилися у мережі, можна побачити, як горить судно, ймовірно, суховантаж. За даними Суспільного, пожежа на судні спалахнула саме під час повітряної тривоги.

Атака по Одесі - що відомо

Як писав УНІАН, у ніч проти 12 грудня російська армія масовано атакувала ударними дронами Одесу - через влучання постраждала цивільна інфраструктура, у низці населених пунктів, у тому числі - частині Одеси - відсутня вода та світло. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура, яка через влучання зазнала руйнувань та спалахнула. Крім енергетичного об'єкта пошкоджені складські приміщення, будівля автогаража. У компанії "Інфоксводоканал" пояснили, що є перебої у водопостачанні частини Пересипського району Одеси та Одеського району у зв'язку з відсутністю електроенергії. Пізніше почалися аналогічні проблеми в інших двох районах обласного центру. Трамваї та тролейбуси курсують за скороченими маршрутами, деякі взагалі не курсують.

