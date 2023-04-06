Через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці вісім поїздів курсують із запізненням.

Сьогодні, 6 квітня, вісім поїздів "Укрзалізниці" прибудуть з запізненням через несприятливі погодні умови, які спостерігаються в Україні.

Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram. Зазначається, що 8 поїздів наздоганяють спізнення в 30 хв та більше. Список затримок:

№715/716 Перемишль - Київ (+2 год 17 хв);

№113/114 Харків - Львів (+1 год 55 хв);

№55/56 Київ-Пас. - Івано-Франківськ (+45 хв);

№129/130 Ворохта - Кременчук (+39 хв);

№149/150 Чернівці - Полтава-Півд. (+39 хв);

№59/60 Київ-Пас. - Чоп (+34 хв);

№5/6 Запоріжжя - Ясіня (+32 хв);

№49/50 Київ-Пас. — Трускавець (+30 хв).

"Якщо ви зараз на борту поїзда, що спізнюється, і маєте попереду пересадку, будь ласка, сповістіть нашого провідника, стюарда або гарячу лінію 0800503111, щоб ми могли знайти рішення завчасно", - додали в компанії.

"УЗ" призначила додаткові потяги на Великодні свята

Нагадаємо, що у зв'язки з наближенням травневих свят та Великодня, який цього року українці святкують 16 квітня, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди. Квитки на потяги вже доступні для купівлі "онлайн" та безпосередньо у касах перевізника.

Додаткове курсування потягові стосується напрямків в Київ, Одесу, Львів, Кривий Ріг, Дніпро, Ковель та Харків.

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