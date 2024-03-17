Кінцевою станцією для цього рейсу вимушено стане Нігин, до якого поїзд має прибути о 8:12.

Потяг "Укрзалізниці" №139/140 Київ-Кам'янець-Подільський через просідання земляного полотна між станціями Нігин – Гуменці прямуватиме лише до Нігина.

"У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин – Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закрито рух для поїзда №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода)", - сказано у повідомленні "Укрзалізниці".

Там зазначили, що кінцевою станцією для цього рейсу вимушено стане Нігин, до якого поїзд має прибути о 8:12.

Відео дня

"Про хід ремонтних робіт ми сповіщатимемо додатково, просимо вибачення за зміни в маршруті через форсмажорні обставини", - додавли в "Укрзалізниці".

Н овини "Укрзалізниці" - деталі

"Укрзалізниця" на період шкільних весняних канікул призначила додаткові рейси у найбільш затребуваних напрямках, повідомила прес-служба перевізника.

"Укрзалізниця" з 18 березня розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі. Як повідомляє прес-служба перевізника, на першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна — Австрія та зворотно.

На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень.

Вас також можуть зацікавити новини: