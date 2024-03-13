УЗ виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні.

"Укрзалізниця" на період шкільних весняних канікул призначає додаткові рейси у найбільш затребуваних напрямках, повідомила прес-служба перевізника.

Зазначається, що країною поїдуть наступні додаткові поїзди:

поїзд №159/160 Київ — Трускавець відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. З Трускавця поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 8:26 та прибуватиме до Києва о 18:44.

поїзд №191/192 Київ — Львів відправлятиметься з Києва 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

поїзд №255/256 Київ — Рахів курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуваєдо Рахова о 7:50. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.

поїзд №192 Львів — Київ відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.

поїзд №195 Київ — Івано-Франківськ відправиться з Києва 17 березня о 7:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд №91, який прибуде до столиці о 6:19.

поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.

поїзд №203/204 Дніпро — Ворохта відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

"Крім того, прогнозуючи майбутній попит, вже зараз "Укрзалізниця" виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні", - йдеться у повідомленні.

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"Укрзалізниця" запускає нові послуги - останні новини

"Укрзалізниця" з 18 березня розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі. На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна — Австрія та зворотно.

На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень.

7 березня стало відомо, що "Укрзалізниця" запускає бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення.

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