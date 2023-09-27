У жовтні закінчуються ремонтні роботи на польській станції Перемишль.

Українська залізниця збільшує пропозицію місць на маршруті Харків — Перемишль. Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, 8 жовтня закінчуються ремонтні роботи на станції Перемишль.

Відтак поїзди №31/32 Запоріжжя — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Київ — Перемишль повернуться до свого звичного розкладу руху, а склад поїзда №73/74 Харків — Перемишль збільшиться вдвічі.

Відправлення поїзда №73/74 у оновленому форматі з Харкова (з 7 жовтня) о 13:36, прибуття до Перемишля об 11:17. Зворотно з Перемишля (з 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55.

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Зазначається, що оновлений формат курсування поїзда покращить сполучення Харкова з Польщею на додачу до рейсу Харків — Хелм.

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УЗ цієї осені може запустити новий потяг за сполученням Львів-Варшава з пересадкою в Рава-Руській.

8 вересня через початок ремонтних робіт залізничної польської інфраструктури в Перемишлі, УЗ тимчасово змінила графік курсування потягів до Польщі.

19 вересня стало відомо, що УЗ зважаючи на позитивний результат експерименту, подовжує курсування нового поїзда №119/120 Київ-Хелм.

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