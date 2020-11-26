Правління акціонерної компанії "Укрзалізниця" погодило договір про допуск приватних локомотивів до роботи на залізниці.
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Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на голову відомства Владислава Криклія.
"Укрзалізниця" погодила договір про допуск приватних локомотивів до роботи на залізниці. І ми в очікуванні виходу перших приватних компаній на шляху УЗ. Розраховую, що договір буде укладено якнайшвидше», - цитує прес-служба слова міністра.
Зазначається, що Мінінфраструктури реалізовує цю ініціативу в рамках експериментального проекту з допуску приватних локомотивів до роботи на окремих залізничних маршрутах загального користування.
Криклій нагадав, що першим учасником експерименту визначено ТОВ "Українська локомотивобудівельна компанія", яке здійснюватиме курсування приватних локомотивів на 9 ділянках залізниці в Західній Україні.
Міністр зазначив, що відбір учасників для експериментального проекту триває, а інтерес з боку ринку виявився значним.
"Завдяки проекту ми зможемо протестувати функціонування ринку залізничних перевезень в умовах роботи декількох залізничних перевізників. Також це дозволить відпрацювати технічні та технологічні особливості реалізації доступу до залізничної інфраструктури та дослідити ризики в організації безпеки руху при експлуатації приватних поїздів на залізничній мережі загального користування", - сказав він.
Що цьому передувало
- "Українська локомотивобудівельна компанія" стала першим учасником експериментального проекту.
- У грудні минулого року уряд дав старт реалізації пілотного проекту про допуск приватних локомотивів до роботи на окремих маршрутах залізничних колій загального користування.
Довідка УНІАН
- "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
- Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
- Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.
- За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
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