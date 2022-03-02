Укрзалізниця просить організувати зелений коридор у Волноваху Донецької області. У місті гуманітарна катастрофа.

Укрзалізниця звернулася до Міжнародного Комітету "Червоного Хреста" з проханням організувати зелений коридор у місто Волноваха.

Про це компанія заявила у своєму Телеграм-каналі.

У місті відбувається гуманітарна катастрофа. Ворог веде нещадні обстріли, жителі багато діб ховаються в укриттях без їжі, води і медикаментів, евакуація неможлива.

Укрзалізниця готова дати вагони для евакуації мирного населення з Волновахи, якщо "Червоний Хрест" зможе узгодити проведення гуманітарного коридору.

Раніше УНІАН розповідав про жахливу ситуацію у Волновасі.

"Обстріли вдень і вночі. Центр зруйнований повністю. Електрики немає, зв'язку немає, водопостачання немає. Діти з батьками вже кілька днів сидять в підвалах багатоповерхівок, вода і їжа закінчуються, або закінчилися. Люди вискакують відправити смс, в пошуках води перебігають з укриття в укриття. Біжать переступаючи через трупи. Люди йдуть по 5 кілометрів пішки під обстрілами", - каже місцевий волонтер.

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