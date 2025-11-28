За словами слідчих, чоловік мав документи, володіти якими не мав права.

Один із чотирьох громадян України, якого затримували за підозрою у сприянні диверсії на залізниці в Польщі, мав при собі 46 паспортів Росії та інші документи країни-агресорки.

Як пише Onet, коли 18 листопада цього чоловіка та ще трьох українських громадян затримали, то буквально за кілька днів правоохоронці повідомили, що доказів їхнього зв’язку із диверсантами не знайдено. Тому трьох із них звільнили, а четвертого, Михайла Х., лишили під вартою. Йому висунули звинувачення, не пов’язане з диверсією.

За словами слідчих, чоловік мав документи, володіти якими не мав права. Мова йде про 46 паспортів та інших документів, виданих Російською Федерацією.

"Це обвинувачення ґрунтується на статті 276 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання до двох років позбавлення волі. Прокуратура вирішила звернутися до суду з проханням про тимчасовий арешт Михайла Х. Однак суд не задовольнив це прохання, і чоловіка було звільнено. Було зроблено висновок, що чоловік не становить загрози, пов'язаної з перешкоджанням процесу слідства чи втечі", - пише видання.

Додається, що прокуратура вже подала скаргу на рішення суду.

Диверсія на залізниці у Польщі

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада у Польщі було виведено з ладу ділянку залізниці між Варшавою та Дорогуськом поблизу українського кордону. Постраждалих при цьому не було. Польське слідство припускає, що російська розвідка була замовником інциденту, адже залізниця була пошкоджена внаслідок вибуху, а поруч було знайдено пристрій, який допомагав слідкувати за місцем вибуху.

Підозрюваними назвали двох громадян України, які, вірогідно, після скоєного втекли до Білорусі. Національна прокуратура Польщі висунула звинувачення кільком особам. Зокрема, Володимира Б., прокурор звинувачує у сприянні злочину безпосередніми виконавцями. Зокрема, він допомагав їм в розвідуванні місцевості, а також у підготовці подальших дій. Повідомляється, що суд взяв підозрюваного під варту на три місяці.

