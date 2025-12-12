Громадяни РФ стверджують, що отримують відмови на відвідування частини країн Євросоюзу.

Росіяни скаржаться на безліч нових проблем під час оформлення Шенгенської візи та відвідування країн ЄС. Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Зокрема, йдеться про нібито необґрунтовані відмови під час оформлення візи, скорочення терміну її дії, збільшення у 2-3 рази часу очікування. Також жителі країни-агресора скаржаться на заборони на відвідування частини країн ЄС. Також на вимоги мати страховку компанії, яка не має відношення до РФ, а без відповідної страховки "можуть розвернути прямо на кордоні".

"Зі слів мандрівників, російські страховки можуть ігноруватися європейськими прикордонниками - вимагають європейський документ або від будь-якого іншого світового банку/страхової. Шенген, отриманий на 14-21 день, багато хто вже вважає успіхом", - зазначає Baza.

Наприклад, туристка Аріна С. розповіла, що візу в Угорщину отримала з "раптовим сюрпризом" - переліком країн, куди вона не може в'їхати. Серед них - Чехія, Естонія, Франція, Латвія, Литва і Данія. Також посилено вимоги до документів російських туристів: запитують повну історію поїздок, підтвердження бронювань і фінансових гарантій, медичні поліси. Обмеження фіксують, зокрема, у Литві, Латвії, Естонії (майже повна заборона на в'їзд росіян), Франції, яка не приймає заяви від власників старих небіометричних паспортів, Чехії, яка закрила більшість туристичних віз для росіян. Також зазначається, що Німеччина посилила контроль, менше видає мультивіз тощо.

Російські туристи в ЄС

Нагадаємо, у вересні 2025 року повідомлялося, що туристи з РФ, незважаючи на нові санкції, можуть і далі приїжджати до Європейського Союзу. Зазначалося, що торік ЄС відвідали приблизно 541 тисяча росіян, порівняно з 517 тисячами у 2023 році та понад чотири мільйони за рік до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Водночас країни Північної Європи, Балтії, Чехія та Польща закликали до більш жорстких обмежень для російських туристів. Мета - міркування безпеки та як форма культурного бойкоту.

