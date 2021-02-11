Великогабаритний транспорт пускатимуть до міста залежно від погодних умов та ситуації на дорогах.

З 7 ранку в Києві діє тимчасове обмеження на в’їзд для великогабаритного транспорту.

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Як повідомили в КМДА, це пов’язано з негодою. Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Великогабаритний транспорт пускатимуть до міста залежно від погодних умов та ситуації на дорогах.

Крім того, на 8 в’їздах до Києва розгорнуто пункти обігріву для водіїв.

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Автор: УНІАН