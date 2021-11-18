Експеримент розпочали з Прикарпаття, там вже кладуть унікальне покриття зі шлаку.

В Україні будують експериментальну дорогу з вугілля. Унікальне покриття з жужелі суттєво здешевлює вартість покриття. Першу ділянку такої дороги вже проклали на Прикарпатті - поблизу Бурштина в Івано-Франківській області.

Скільки коштує покриття з вугілля та чи подобається нова дорога водіям - з'ясували у новому сюжеті проекту "ДжеДАЇ" на 2+2.

Дороги з вугілля тепер не жарт, а українська реальність. Експеримент на Прикарпатті потягнув на 20 мільйонів гривень, проте така цифра, як стверджують експерти, суттєво менша за ціну звичайного покриття на дорогах.

Унікальне покриття роблять з жужелі - шлаків, які залишаються у якості відходів енергетичного виробництва. Використовувати золу вирішили, бо це може зекономити вартість доріг в Україні.

Таку жужіль не потрібно спеціально виготовляти. Золу додають до асфальтної суміші замість мінерального порошку. Вугілля складає 5% від усієї суміші. Окрім цього, використання жужелі економить бітум.

Нова дорога дуже гарно себе показала. По ній вже проїхалися важкі машини, покриття не прогиналося та не деформувалося.

Читайте такожДоля техогляду в Україні: автоексперт зробив несподіваний прогноз і дав пораду водіямВодії раді, вони навіть не помічають різниці між дорогою з вугілля та звичайним новим покриттям.

Одразу після закінчення усіх робіт фахівці візьмуть необхідні тести. Якщо покриття з вугілля покаже гарний результат, такі дороги стануть в Україні буденністю.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українців готують до нових цін на АЗС. Вартість бензину може злетіти аж до 45 гривень за літр.

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Автор: Поліна Кузенко