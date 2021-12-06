Бензини А-95 та А-92 подешевшали більш ніж на 50 копійок, до 30,35 грн за літр та 29,58 грн за літр відповідно.

Середня по країні ціна бензину А-95 за вихідні з 3 по 6 грудня знизилася на 52 копійки та склала 30,35 грн за літр, бензин А-92 подешевшав на 51 копійку — до 29,58 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Водночас середня ціна на дизельне паливо стала меншою на 49 копійок – 29,61 грн за літр.

Зокрема, полтавська мережа BVS знизила ціну на дизельне паливо на 50 коп/л, до 29,89 грн/л А-95 і А-92 на станціях цієї мережі подешевшали на 1,49 грн/л до 30,49 і 29,89 грн/л відповідно.

"Авантаж 7" знизив вартість всіх видів палива на 1 грн/л.

"Автопорт" на 1,3 – 1,4 грн/л знизив ціни бензинів і на 0,6 грн/л - дизельного палива. У мережі Prime на 30 коп./л подешевшали бензини: А-95 – до 31,70 грн/л, А-92 - до 30,70 грн/л.

У таких мережах як "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", Marshal, Mango і Motto паливо подешевшало в межах 0,3-1,4 грн/л.

Ціни на бензин в Україні:

Міністерство економіки України 2 грудня оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 25,88 грн/л і дизпалива – 23,27 грн/л, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС.

Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на стандартний бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 30,88 грн/л, на стандартне дизпаливо – 30,27 грн/л.

3 грудня 2021 року середня ціна бензину А-92 знизилася на 23 копійки та склала 30,09 грн за літр, на стільки ж подешевшав бензин А-95 — до 30,86 грн за літр.

У порівнянні з останньою декадою листопада середня ціна на бензин знизилася на 1,27 грн/л, на дизельне паливо — на 56 коп./л.

Автор: Ганна Бредіхіна