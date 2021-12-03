Наприклад, на КLO бензин А-92 подешевшав на 1,3 грн до 30,19 грн на літр, і А-95 — 1.1 грн до 30,69 грн на літр.

Середня по країні ціна бензину А-92 3 грудня знизилася на 23 копійки та склала 30,09 грн за літр, на стільки ж подешевшав бензин А-95 — до 30,86 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Водночас середня ціна на дизельне паливо стала меншою на 9 копійок - 30,10 грн за літр.

Зокрема, мережа SOCAR опустила ціну бензинів на 1,27-1,50 грн/л. При цьому ДП в цій мережі подешевшало на 1 грн до 33,98 грн/л.

На KLO бензин А-92 подешевшав на 1,3 грн/л до 30,19 грн/л, А-95 — на 1,1 грн/л до 30,69 грн/л, ДП — на 86 коп./л до 29,79 грн/л.

На станціях UPG бензини подешевшали на 1,2-1,3 грн/л, ДП — на 60 коп./л. Так, ціна на А-95 знизилася до 29,50 грн/л, на А-92 — до 30,00 грн/л, на ДП — до 28,30 грн/л.

Також відкоригували свої ціни у бік зменшення "паралель", "Автотранс", "Укр-Петроль", "БРСМ-Нафта", "Укргазвидобування", AMIC та інші.

Ціни на бензин в Україні:

Міністерство економіки України 2 грудня оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 25,88 грн/л і дизпалива – 23,27 грн/л, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС.

Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на стандартний бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 30,88 грн/л, на стандартне дизпаливо – 30,27 грн/л.

У порівнянні з останньою декадою листопада середня ціна на бензин знизилася на 1,27 грн/л, на дизельне паливо — на 56 коп./л.

Автор: Ганна Бредіхіна