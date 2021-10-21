Всього включать 17 нових камер.

Нові камери фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху запрацюють вже завтра. З 22 жовтня включать ще 17 камер.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

Камери запрацюють на дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької та Харківської областей.

Львів

вул. Стрийська, 35 напрямок приладу вул. Івана Чмоли;

вул.Сихівська, 16-а напрямок напрямку приладу вул. Зелена.

вул. Келецька, 30 напрямок приладу вул. Пирогова;

вул. Київська, 65 напрямок приладу вул. Сергія Зулінського;

вул. Київська, 126 напрямок приладу вул. Гонти;

просп. юності, 46 напрямок приладу вул. Келецька.

Харків

вул. Героїв праці, 2/48 напрямок приладу вул.Ковпака.

Донецька область

на 676 км+102 автодороги Н-08 напрямок с. Кальчинівка.

Харківська область

на 468 км + 745 автодороги М-03 напрямок м. Полтава;

на 517 км+233 автодороги М-03 напрямок м. Харків;

на 622 км + 984 автодороги М-03 напрямок м. Харків;

на 624 км + 043 автодороги М-03 напрямок м. Слов'янськ;

на 15 км+381 автодороги М-18 напрямок м. Харків;

на 16 км+622 автодороги М-18 напрямок м. Харків;

на 19 км+285 автодороги М-18 напрямок м. Харків;

на 19 км+426 автодороги М-18 напрямок м Мерефа.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні перші відеокамери системи автоматичної фото-та відеофіксації порушень правил дорожнього руху почали працювати 1 червня 2020 року. Вони були встановлені в Києві та області.

Автор: Анастасія Горбачова