Вже завтра на дорогах України запрацюють нові камери/фото mvs.gov.ua
Нові камери фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху запрацюють вже завтра. З 22 жовтня включать ще 17 камер.
Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.
Камери запрацюють на дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької та Харківської областей.
Львів
- вул. Стрийська, 35 напрямок приладу вул. Івана Чмоли;
- вул.Сихівська, 16-а напрямок напрямку приладу вул. Зелена.
Читайте такожУ дитячих садках України можуть з'явитися відеокамери заради безпеки дітей (відео)Вінниця
- вул. Келецька, 30 напрямок приладу вул. Пирогова;
- вул. Київська, 65 напрямок приладу вул. Сергія Зулінського;
- вул. Київська, 126 напрямок приладу вул. Гонти;
- просп. юності, 46 напрямок приладу вул. Келецька.
Харків
- вул. Героїв праці, 2/48 напрямок приладу вул.Ковпака.
Донецька область
- на 676 км+102 автодороги Н-08 напрямок с. Кальчинівка.
Харківська область
- на 468 км + 745 автодороги М-03 напрямок м. Полтава;
- на 517 км+233 автодороги М-03 напрямок м. Харків;
- на 622 км + 984 автодороги М-03 напрямок м. Харків;
- на 624 км + 043 автодороги М-03 напрямок м. Слов'янськ;
- на 15 км+381 автодороги М-18 напрямок м. Харків;
- на 16 км+622 автодороги М-18 напрямок м. Харків;
- на 19 км+285 автодороги М-18 напрямок м. Харків;
- на 19 км+426 автодороги М-18 напрямок м Мерефа.
Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні перші відеокамери системи автоматичної фото-та відеофіксації порушень правил дорожнього руху почали працювати 1 червня 2020 року. Вони були встановлені в Києві та області.