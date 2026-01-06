В Україні запрацював єдиний квиток для всіх видів транспорту: що змінилось для пасажирів

Це повинно посприяти більшій прозорості пасажирських перевезень.

З 1 січня 2026 року в Україні набула чинності єдина форма квитка для всіх видів громадського транспорту. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

"‎Єдина форма квитка – це базовий, але дуже важливий крок до прозорої та зрозумілої системи пасажирських перевезень. Пасажир має чітко розуміти, за що він платить, хто надає послугу і які його права", ‎– зазначили у відомстві.

Наказом Мінрозвитку № 1066 встановлюється єдина форма квитка для всіх видів транспорту, який поширюється на:

міські і приміські автобусні маршрути;

міжміські та міжнародні автобусні маршрути;

трамваї і тролейбуси;

метрополітен.

Нові вимоги торкаються як паперових, так і електронних квитків, оформлених за допомогою автоматизованих систем обліку проїзду.

Що має бути у квитку

Відтепер на усіх квитках мають міститися, зокрема:

інформація щодо вартості проїзду (повний або пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір – за наявності);

реєстраційний номер (серійний, фіскальний або унікальний ідентифікатор для електронних квитків);

дата та час відправлення/прибуття або строк дії квитка;

дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ або РНОКПП, адреса, контакти);

інформація щодо страхового договору і страховика;

за потреби – QR-код на лицьовому боці квитка.

Підтвердження електронного квитка

Відтепер електронні квитки повинні оформлюватися як повноцінні цифрові документи з усіма обов’язковими реквізитами – так само, як і паперові квитки.

Після оплати пасажири можуть отримати підтвердження поїздки у зручний спосіб: на екрані смартфона, у вигляді QR-коду, за допомогою електронної пошти або мобільного застосунку, а також в особистому електронному кабінеті.

"‎Таким чином, електронний квиток стає зрозумілим і законним підтвердженням поїздки, а не лише фактом списання коштів"‎, – кажуть у Міністерстві розвитку громад та територій.

Особливості квитків

Якщо йдеться про міжміські автобусні маршрути, то у квитку має міститися повна інформація про рейс, зокрема:

місце та час пересадок;

тривалість очікування між рейсами.

У випадку з міжнародними перевезеннями було встановлено вимогу щодо персоналізації квитка – із зазначенням імені та прізвища пасажирів відповідно до паспорта, забороною передачі квитка іншій особі та даними про пересадки.

Для приміських маршрутів передбачили оформлення багажної квитанції у разі перевезення багажів.

Вимоги для міського електротранспорту

Уперше на нормативному рівні затвердили вимоги до квитків для метрополітену, трамваїв та тролейбусів.

Електронний квиток можна отримати за допомогою QR-коду, мобільного застосунку, електронної пошти або особистого кабінета пасажира. Дані щодо страхування можна розміщувати як на лицьовому, так і на зворотному боці квитка.

