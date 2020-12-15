Необхідність підвищення вартості проїзду Назаренко пов'язує з падінням пасажиропотоку у 2020 році.

Вартість проїзду в машрутках Києва в першому кварталі 2021 року може зрости мінімум до 12 грн.

Про це повідомив директор Київської транспортної компанії "Трансгруп" Володимир Назаренко на онлайн-конференції.

Читайте такожСтало відомо, як працюватиме київське метро під час локдауну в січні

"Має бути мінімум 12 грн. У першому кварталі наступного року можна очікувати зміни в плані вартості проїзду в громадському транспорті", - сказав він.

Необхідність підвищення вартості проїзду Назаренко пов'язує з падінням пасажиропотоку у 2020 році на 40% в порівнянні з докарантинними часами, подорожчанням палива і необхідністю інвестування в покупку пристроїв для підтримки сервісу "Електронний квиток".

Також він повідомив, що київська влада не пішла назустріч перевізникам в питанні відтермінування покупки громадського транспорту в рамках інвестиційних зобов'язань перевізників перед містом.

Разом з тим, він підкреслив, що до введення локдауна 8 січня ціни підвищуватися не будуть.

"До 8 січня ніхто не буде підіймати ніяких цін, тому що перевізники розуміють, що у людей зараз немає грошей", - сказав він.

Також він повідомив, що на час локдауну з 8 по 24 січня можливі зміни графіків руху транспорту.

"Я думаю, що перед локдауном транспортні компанії звернуться до міста, щоб узгодити графік перевезень і зменшення кількості рухомого складу, що працює на маршрутах. Тому що якщо залишити все як є, компанії точно збанкрутують", - сказав він.

Хронологія подій

20 травня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив графік запуску громадського транспорту в Україні.

20 травня 2020 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після відновлення роботи транспорту не відбудеться підвищення цін на проїзд.

У жовтні 2020 року повідомлялося, що влада Києва розглядає можливість підвищення вартості проїзду в міському транспорті в наступному році.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець