Найбільш важливі і трудомісткі ремонтні роботи будуть розгорнуті на Донецькій, Придніпровській, Львівській та Південно-Західній залізницях.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) у 2021 році планує капітально відремонтувати 83 залізничні та пішохідні мости, що на 22 мости більше, ніж торік, повідомила прес-служба компанії.

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Зокрема, УЗ планує відремонтувати 71 залізничний та 12 пішохідних мостів.

"При цьому найбільш важливі та трудомісткі ремонтні роботи будуть розгорнуті на окремих об'єктах Донецької, Придніпровської, Львівської та Південно-Західної залізниць", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

"Укрзалізниця" у 2020 році відремонтувала понад 1,3 тисячі кілометрів шляхів і оновила понад 1,2 тисячі комплектів стрілочних переводів.

Компанія у 2021 році планує інвестувати в оновлення залізничної інфраструктури 9,4 мільярда гривень, що в 3 рази більше, ніж у 2020 році.

Довідка УНІАН

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець