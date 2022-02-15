До 8:00 ранку та після 22:00 вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі.

На 6 станціях Київського метро з 16 лютого буде змінено режим роботи кас.

Як повідомили у КП "Київський метрополітен", у ранкові години (до 8:00) та у вечірні (з 22:00) вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі.

Зокрема, мова йде про такі станції та, безпосередньо, вестибюлі:

"Житомирська" (вест. №1),

"Нивки" (вест. №2),

"Почайна" (вест. №2),

"Іподром" (вест. №1),

"Харківська" (вест. №1),

"Бориспільська" (вест. №2).

У коментарі УНІАН зауважили, що на цих станціях працює по 2 вестибюлі, а режим кас змінено лише на одному, другий надалі працюватиме у тому ж режимі.

"Більшість пасажирів уже користується або транспортною карткою, або додатком, або банківською", - підкреслили у метрополітені.

Звертається увага, що для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток працюють термінали "Київ Цифровий".

Оплатити проїзд можна за допомогою додатка "Київ цифровий" та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах.

Раніше, як писав УНІАН, стало відомо, як працюватиме київське метро у разі російського вторгнення.

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