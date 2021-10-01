Автомобілі мають бути більш помітними для інших водіїв та пішоходів.

В Україні з 1 жовтня водії зобов'язані вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар під час руху поза населених пунктів. Ця норма діє до 1 травня.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН.Ранок".

У поліції пояснюють, що у зв'язку зі скороченням світового дня та початком періоду дощів, туманів та снігопадів, видимість на дорозі падає. Тому автомобілі мають бути більш помітними для інших учасників дорожнього руху.

Напередодні водіями нагадали, що ця вимога передбачена Правилами дорожнього руху. Тим водіям, які ігноруватимуть правило, загрожує штраф від 425 до 510 гривень.

Також повідомлялося, що на українських водіїв невдовзі чекають нові штрафи - все через важливі нововведення, які раніше анонсували в МВС. Зокрема, штраф можна буде отримати за керування авто на "механіці", якщо в сервісному центрі водій складе іспит на "автоматі". Справа в тому, що за три місяці майбутні водії отримуватимуть права спецкатегорії - тим, хто вчився на "автоматі", ставитимуть у відповідній графі цифру 78. Вона означатиме заборону кермувати авто з механічною коробкою передач.

Нові правила не стосуватимуться тих, хто отримував права давно - жодних відміток у їхніх документах ставити не будуть. Це через те, що раніше вони складали іспит на "механіці", тому мають право їздити й на "автоматі".

Автор: Юрій Годован