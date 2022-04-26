Концерни Volvo та Jaguar скорочують основну частину співробітників в російських офісах.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України автомобільні концерни Volvo Cars та Jaguar Land Rover почали скорочувати основну частину співробітників російського офісу.

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Jaguar і Volvo скорочують до 80% персоналу, крім адміністративного.

Jaguar залишить в штаті тільки персонал, потрібний для закриття юрособи, оскільки концерн фактично йде з Росії.

Однак, компанія не надсилала листа про відмову від усіх своїх зобов'язань, як це раніше зробила General Motors.

Разом з тим, Volvo Cars може залишити персонал, який забезпечить гарантійний сервіс.

Також Volvo залишає можливість доступу дилерів до систем діагностики автомобілів, "не знижуючи можливість їх безпечної експлуатації".

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після початку вторгнення Росії в Україну світові виробники почали масово йти з російського ринку.

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