На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України автомобільні концерни Volvo Cars та Jaguar Land Rover почали скорочувати основну частину співробітників російського офісу.
Про це повідомляє "Коммерсантъ".
Jaguar і Volvo скорочують до 80% персоналу, крім адміністративного.
Jaguar залишить в штаті тільки персонал, потрібний для закриття юрособи, оскільки концерн фактично йде з Росії.
Однак, компанія не надсилала листа про відмову від усіх своїх зобов'язань, як це раніше зробила General Motors.
Разом з тим, Volvo Cars може залишити персонал, який забезпечить гарантійний сервіс.
Також Volvo залишає можливість доступу дилерів до систем діагностики автомобілів, "не знижуючи можливість їх безпечної експлуатації".
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Після початку вторгнення Росії в Україну світові виробники почали масово йти з російського ринку.
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