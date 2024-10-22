Найбільша частка в цьому сегменті належить електричним автомобілям.

За 9 місяців 2024 року українці придбали 50,1 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років – це на 60% більше, ніж у минулому році. Про це повідомляють експерти порталу УкрАвтопром.

Спеціалісти з’ясували, що загалом з січня по вересень цього року свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли 176 тисяч легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до 5 років займали близько 28% від цієї кількості.

Найбільш популярними в цьому сегменті виявились електричні авто (40%), а одразу за ними йдуть бензинові автомобілі (39%). На третьому місці опинились дизельні авто – на них прийшлося 10%.

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ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років:

Tesla Model Y – 3231 одиниця;

Tesla Model 3 – 2885;

Hyundai Kona – 1635;

Nissan Rogue – 1622;

Mazda CX-5 – 1598;

Volkswagen Tiguan – 1429;

Volkswagen Golf – 1144;

Nissan Leaf – 1078;

Kia Niro – 998;

Audi Q5 – 966.

Вживані авто – як обрати

Нещодавно відомий автомобільний експерт Адам Морріс назвав дві моделі вживаних авто, які взагалі не варто купувати через те, що їх ремонт може виявитись дуже дорогим. Мова про Range Rover Velar та Alfa Romeo Stelvio. Експерт зазначає, що перший має проблеми в роботі електрообладнання, у той час як другий страждає, зокрема, від проблем з роботою двигуна та трансмісії.

Також нагадаємо, що раніше експерти назвали найкращі вживані авто для власників собак. Зокрема вони радять звернути увагу на Honda Jazz та SEAT Leon Estate.

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