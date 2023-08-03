Управління цивільної авіації Великобританії зобов'язало лоукостер Wizz Air змінити політику реагування на затримки та скасування рейсів, та гарантувати пасажирам перебронювання на альтернативний рейс.
Як повідомляє Avianews, регулятор втрутився в ситуацію після того, як за останні 9 місяців в судах опинилося багато скарг від пасажирів на дії авіакомпанії.
"Пасажири мають повне право очікувати, що їхні скарги та претензії будуть враховані швидко та ефективно, а авіакомпанії поставляться до них справедливо та відповідно до правил. Ми дали зрозуміти Wizz Air - те, як авіакомпанія ставилася до клієнтів, є неприйнятним", - заявив тимчасовий глава регулятора Пол Сміт.
Управління цивільної авіації заявило, що в найближчі місяці буде контролювати, як Wizz Air застосовує оновлену політику по відношенню до пасажирів у разі скасування або затримки рейсу. Також регулятор у вибірковому порядку перевірить, як лоукостер переглянув попередні претензії пасажирів, щоб переконатися, що мандрівники отримали належні за законом компенсації.
Як зазначили в управлінні цивільної авіації, лоукостер погодився не тільки змінити свої правила, а й переглянути запити пасажирів на компенсації, які були зроблені за минулі місяці та не були схвалені.
"Це гарантує пасажирам, які відправили скарги Wizz Air в минулому, а їх претензії були некоректно відхилені, що вони отримають гроші, які їм належать за законом", — заявили в регуляторі.
Компенсації стосуються витрат на альтернативні рейс, коли початковий рейс лоукостера був скасований. Також авіакомпанія повинна буде компенсувати клієнтам проживання в готелях, якщо через затримку виліт переносився на наступний день.
Війна в Україні та Wizz Air
Wizz Air - угорська бюджетна авіакомпанія, найбільша авіакомпанія в країні. Головний офіс знаходиться в Будапешті. Компанія, заснована у вересні 2003, здійснює пасажирські авіаперевезення переважно в країни Європи, а також в Марокко, Ізраїль, ОАЕ і Казахстан.
У жовтні 2022 року Wizz Air закрив базу в Молдові через російські ракети, які бомбили Україну.
У лютому 2023 року Wizz Air скасував всі рейси з Молдови.
У квітні 2023 року Wizz Air запровадив "підписку" на авіаквитки.