Лоукостер погодився не тільки змінити свої правила, але й переглянути запити пасажирів на компенсації, які були зроблені за минулі місяці і спочатку не були схвалені.

Управління цивільної авіації Великобританії зобов'язало лоукостер Wizz Air змінити політику реагування на затримки та скасування рейсів, та гарантувати пасажирам перебронювання на альтернативний рейс.

Як повідомляє Avianews, регулятор втрутився в ситуацію після того, як за останні 9 місяців в судах опинилося багато скарг від пасажирів на дії авіакомпанії.

"Пасажири мають повне право очікувати, що їхні скарги та претензії будуть враховані швидко та ефективно, а авіакомпанії поставляться до них справедливо та відповідно до правил. Ми дали зрозуміти Wizz Air - те, як авіакомпанія ставилася до клієнтів, є неприйнятним", - заявив тимчасовий глава регулятора Пол Сміт.

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Управління цивільної авіації заявило, що в найближчі місяці буде контролювати, як Wizz Air застосовує оновлену політику по відношенню до пасажирів у разі скасування або затримки рейсу. Також регулятор у вибірковому порядку перевірить, як лоукостер переглянув попередні претензії пасажирів, щоб переконатися, що мандрівники отримали належні за законом компенсації.

Як зазначили в управлінні цивільної авіації, лоукостер погодився не тільки змінити свої правила, а й переглянути запити пасажирів на компенсації, які були зроблені за минулі місяці та не були схвалені.

"Це гарантує пасажирам, які відправили скарги Wizz Air в минулому, а їх претензії були некоректно відхилені, що вони отримають гроші, які їм належать за законом", — заявили в регуляторі.

Компенсації стосуються витрат на альтернативні рейс, коли початковий рейс лоукостера був скасований. Також авіакомпанія повинна буде компенсувати клієнтам проживання в готелях, якщо через затримку виліт переносився на наступний день.

Війна в Україні та Wizz Air

Wizz Air - угорська бюджетна авіакомпанія, найбільша авіакомпанія в країні. Головний офіс знаходиться в Будапешті. Компанія, заснована у вересні 2003, здійснює пасажирські авіаперевезення переважно в країни Європи, а також в Марокко, Ізраїль, ОАЕ і Казахстан.

У жовтні 2022 року Wizz Air закрив базу в Молдові через російські ракети, які бомбили Україну.

У лютому 2023 року Wizz Air скасував всі рейси з Молдови.

У квітні 2023 року Wizz Air запровадив "підписку" на авіаквитки.

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