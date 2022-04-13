Електропотяги будуть призначені за необхідності диспетчерським розкладом.

"Укрзалізниця" призначила на сьогодні евакуаційні потяги з Покровська та Слов’янська (Донецька область).

Про це УЗ повідомляє в Telegram.

Зі станції Покровськ вирушить потяг №233 "Покровськ – Чоп" о 16:30.

Зі станції Слов’янськ – потяг №273 "Слов’янськ – Львів" о 16:30.

"Електропоїзди будуть призначені за необхідності диспетчерським розкладом", – додали в УЗ і порадили пасажирам стежити за оголошеннями на вокзалах.

Також у компанії звернули увагу пасажирів, які прямують у протилежному напрямку, а саме до Лозової або Слов'янська, що оформлення квитків відбувається до станції Харків.

"Відповідно, якщо ви маєте необхідність дістатися Слов'янська зі столиці, шукати поїзд на нашому сайті з продажу квитків необхідно за напрямком "Київ – Харків", – додали в повідомленні.

"Укрзалізниця" також закликає усіх цивільних, а насамперед громадян із дітьми, максимально оперативно залишити території, суміжні із зоною бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, раніше Генштаб ЗСУ попередив, що Росія ймовірно спробує взяти під контроль Маріуполь і Попасну та вестиме наступ у напрямку на Курахове для виходу на адмінкордони Донеччини.

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