Росіяни намагаються завершити переміщення сил до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ, а також перебазування авіації на аеродроми неподалік східних кордонів України.

Росія ймовірно спробує взяти під контроль Маріуполь і Попасну та вестиме наступ у напрямку на Курахове для виходу на адмінкордони Донеччини.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00 12 квітня.

"Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, що знаходяться у безпосередній близькості до східних кордонів України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, продовжують використовувати тактику розміщення техніки та живої сили безпосередньо у житловій забудові.

Так, на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів. Також зафіксовано випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі.

На Сіверському напрямку противник завершує передислокацію окремих підрозділів до східної операційної зони. Триває переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу до визначених районів у Бєлгородській та Воронезькій областях.

На Слобожанському напрямку війська противника продовжують часткове блокування міста Харкова. В районі міста Ізюм ворог веде бойові дії силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій. На цьому напрямку окупанти також проводять повітряну розвідку з метою виявлення позицій підрозділів українських військ та визначення маршрутів їх висування.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії та утримує визначені рубежі, а також здійснює переміщення додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

Водночас, виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ.

"Імовірно, в подальшому противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області", - вважають у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує визначені рубежі, а також проводить поповнення регулярних втрат в живій силі та техніці. Окупанти також не полишають спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки, вогневої підтримки сухопутних підрозділів.

Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі Донецької області окупанти використовували проти військових і цивільних невідому отруйну речовину.

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