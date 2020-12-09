Відповідні кредитні угоди Україна і ЄІБ підписали сьогодні.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та уряд України сьогодні, 9 грудня, уклали 3 кредитні угоди на загальну суму 640 млн євро для реалізації пріоритетних проектів у сферах транспорту та інфраструктури.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.

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"Сьогодні було укладено відразу 3 кредитних угоди з банком, згідно з якими Україна отримає 640 млн євро на поліпшення інфраструктури в Східному регіоні, оновлення дорожньої мережі Луганщини, а також на закупівлю електричного громадського транспорту майже у 20 українських містах", - цитує прес-служба слова Криклія.

Зокрема, 340 млн євро ЄІБ направить на відновлення і поліпшення ключової соціальної та транспортної інфраструктури в східному регіоні.

"Це школи, дитсадки, лікарні, поштові відділення, вуличне освітлення, каналізаційні системи, а також муніципальний транспорт і відповідна інфраструктура для нього. У підсумку, такі зміни принесуть користь близько 14 мільйонам українців, які проживають на цих територіях", - повідомила прес-служба.

Ще 100 млн євро кредиту ЄІБ надасть на відновлення дорожньої мережі Луганщини, а саме на виконання ремонтних робіт на двох ділянках автодороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ в рамках проекту "Східна Україна: возз'єднання, відновлення і відродження".

Згідно з повідомленням, 200 млн євро ЄІБ підуть на реалізацію проекту "Міський громадський транспорт України II", який передбачає закупівлю виключно електричного громадського транспорту - трамваїв, тролейбусів, електробусів, вагонів метро, ​​а також будівництво та оновлення трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій.

«Вже попередньо визначені 18 міст-учасників проекту: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам'янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса і Чернівці. Їх остаточний перелік буде сформований після ратифікації угоди з банком", - сказано в повідомленні.

Перерозподіл коштів

18 листопада 2020 року Кабінет Міністрів перерозподілив 209,8 млн грн бюджетного кредиту на реалізацію інвестиційних проектів з розвитку міського громадського транспорту в Україні.

Міністерство інфраструктури та Європейський інвестиційний банк продовжують підготовку другої фази проекту «Міський громадський транспорт України II» та попередньо визначили 18 міст-учасників проекту.

Угода з ЄІБ

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, фінансову угоду з ЄІБ щодо впровадження проекту «Міський громадський транспорт України II» на суму 200 млн євро планується підписати в грудні.

Орієнтовна загальна вартість проекту становить понад 400 млн євро, на які планується придбати понад 280 одиниць тролейбусів, 65 електробусів із зарядними станціями та без, 24 трамваї та близько 10 трамвайних вагонів.

19 листопада 2020 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про те, що Міністерство інфраструктури в рамках національної транспортної стратегії до 2030 року планує замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Раніше в листопаді Мінінфраструктури повідомило, що ЄІБ профінансує оновлення і розширення парку громадського транспорту в містах України, а також допоможе розвинути мережу маршрутів і провести ремонтні роботи в депо.

Вже підписані перші договори на придбання сучасних низькопідлогових тролейбусів для Луцька (на суму 4,3 млн євро), Харкова (10 млн євро) і Сум (4 млн євро).

У травні Європейський інвестиційний банк надав кредит у розмірі 10 млн євро на придбання 49 нових тролейбусів для Харкова, а у вересні надав кредит у розмірі 12 млн євро на закупівлю 10 нових низькопідлогових трамваїв для Львова.

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Автор: Павло Степанець