Боротьба за заморожені активи РФ триває: Україна звернулася до ЄС

Уряд Бельгії відхилив пропозиції щодо використання цих коштів.

Україна хоче, щоб європейські країни відновили обговорення питання щодо заморожених російських активів. У Києві припускають, що часткове виділення коштів та розширення гарантій могли б допомогти вийти з глухого кута у відносинах з Бельгією, яка в грудні наклала вето на цей план, пише Politico.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявив, що країна обговорює з європейськими партнерами кілька варіантів для покриття дефіциту в оборонному та цивільному бюджетах. За його словами, дострокове надання частини позики Євросоюза для України у розмірі 90 млрд євро могло б допомогти, але не було б єдиним рішенням.

"Ми також розглядаємо можливості в ЄС і, зокрема, пропонуємо ідею щодо заморожених активів. Це розумний спосіб залучити кошти та покрити борг", – сказав Ченцов.

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Питання використання заморожених активів Росії для фінансування України знову потрапило на порядок денний ЄС після того, як минулого місяця Нідерланди, Польща, Іспанія та Швеція закликали Європейську комісію розглянути "нові варіанти" їх розморожування.

У межах Євросоюзу заморожено активів Центрального банку Росії на суму понад 200 млрд євро, більша частина яких зберігається у бельгійському фінансовому депозитарії "Euroclear". Уряд Бельгії відхилив пропозиції щодо використання цих коштів, посилаючись на потенційні юридичні та фінансові ризики, з якими він може зіткнутися у разі російських контрзаходів або судових позовів.

Повторне звернення Києва свідчить про посилення тиску з метою пошуку додаткових коштів для України, яка стикається зі значним дефіцитом бюджету через повномасштабне вторгнення Росії, що триває вже п’ятий рік.

ЄС та Україна "повинні розглянути інші варіанти", щоб домогтися розблокування хоча б частини російських активів, вважає Ченцов

"Можливо, не лише ЄС, а й інші гравці можуть втрутитися та допомогти розвіяти побоювання Бельгії. Тому важливо знову почати працювати над цим питанням і шукати рішення", – додав він.

Однак Бельгія, здається, залишається непохитною.

"Наша позиція залишається незмінною", – цитує Politico речника міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево.

Заморожені активи Росії - останні новини

Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща закликали Брюссель відновити роботу над використанням понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування України.

У відповідь міністр оборони Бельгії Тео Франкен повторив, що Брюсель рішуче виступає проти використання заморожених російських активів для підтримки України. При цьому міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим не заперечує проти використання заморожених російських активів для підтримки України.

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