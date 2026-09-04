Росіяни намагаються розвідати українську оборону на Вовчанському напрямку, - ДПСУ

Демченко не виключає, що такими діями ворог намагається створити умови для подальшого просування.

Російські окупанти намагаються розвідати українську оборону у Вовчанській громаді Харківської області, атакують позиції Сил оборони та прагнуть розширити зону свого контролю, проте зазнають значних втрат. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Зараз, уже можливо, близько тижня, противник саме в межах Вовчанської громади намагається прощупувати нашу оборону, намагається атакувати позиції українських захисників, у тому числі підрозділів Державної прикордонної служби в наших смугах оборони. Але при цьому ворог несе значні втрати", - сказав він.

Демченко не виключає, що такими діями ворог намагається створити умови для подальшого просування.

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За його словами, росіяни проявляють активність у Вовчанській громаді ще від початку року, зокрема в напрямку Дігтярного, однак значних успіхів за цей час не досягли.

"Ворог намагається інфільтруватися, але він несе великі втрати, як убитими, так і пораненими. Велика кількість окупантів потрапляє в полон. І наші воїни роблять усе можливе, щоб на території Росії вибивати і логістику, і ті засоби ураження, які противник використовує для обстрілу нашої території", - додав речник ДПСУ.

Ситуація на Харківщині – що відомо

Як повідомляв УНІАН, українські військові нещодавно провели операцію піхотою на Куп’янському напрямку, під час якої зачистили близько 2 квадратних кілометрів лісової місцевості. Ймовірно, цьому передувало придушення російських можливостей застосовувати ударні дрони.

В Інституті вивчення війни звернули увагу, що українські війська вільно діяли у відкритому полі. Як вони вважають, це свідчить про те, що Сили оборони, ймовірно, заздалегідь успішно придушили російські безпілотники в цьому районі, тому російські війська не змогли відбити наступ.

Експерти ISW нагадали, що раніше українські війська захопили 7,5 квадратного кілометра лісових смуг на південний захід від Дворічної та просунулися на північ Західного. Цьому передували удари по скупченнях російської живої сили, безпілотних наземних транспортних засобах, радарах, системах радіоелектронної боротьби, антенах зв'язку та ударних безпілотниках типу "Молнія" на Куп'янському напрямку.

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