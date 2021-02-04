Найгірша ситуація з заторами у Дніпровському і Печерському районах Києва.

Станом на ранок 4 лютого на низці основних доріг Києва спостерігається щільний трафік.

Як свідчать дані карт Google, складна ситуація з рухом склалася на правому березі столиці.

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Затори на мостах у Києві

Станом на 9:00 ранку 4 лютого рух на всіх мостах в напрямку правого берега ускладнений. Затори в бік виїзду на проспект Степана Бандери спостерігаються на Північному мосту, довга тягнучка утворилася на мостах Південному, «Метро» і Патона. Важко вранці буде проїхати та через Дарницький міст.

Затори на лівому березі Києва

Від ущільненого автомобільного трафіку страждає нині проспект Романа Шухевича, рух на прилеглій вулиці Оноре де Бальзака сповільнила ДТП. Така ж ситуація на проспекті Визволителів в районі парку Перемоги, вулиці генерала Жмаченка, Братиславській, Миропільській, Броварському проспекті, вулиці Кіото, Попудренка, уздовж Русанівської набережної, проспекті Соборності та Гагаріна.

Великі затори утворилися на Дарницькому та Харківському шосе, вулиці Привокзальній, Здолбунівській, Анни Ахматової, на проспекті Миколи Бажана.

Затори на правому березі Києва

Через наплив автомобілів з лівого берега постраждали Набережне шосе, Гаванський міст, вулиця Набережно-Рибальська, проспект Степана Бандери.

У центрі Києва затори утворилися на бульварі Шевченка, вул. Січових Стрільців, Великій Житомирській, проспекті Перемоги в районі Політехнічного інституту, бульварі Лесі Українки, вул. Михайла Грушевського, Басейній, Малопідвальній, Хрещатику, Петрівській алеї, Парковій, Кріпосному провулку, Володимирському узвозі.

Фактично «стоїть» одна зі смуг Брест-Литовського шосе в бік станції Житомирської, рух сповільнений на Об’їзній та проспекті академіка Палладіна.

Як не потрапити в пробку в Києві

Дієвого рецепта столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка-період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час пробки виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в пробку не вдасться-скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місця-задумайтеся, можливо, це хороший привід змінити її.

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Автор: УНІАН