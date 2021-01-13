Київ піднявся на сьоме місце в рейтингу міст з найбільшими заторами.
Про це свідчать результати звіту за 2020 рік TomTom.
Таким чином, минулого року затримка в Києві склала 51%. Тобто годинна поїздка по місту в середньому займає півтори години. У 2019 році Київ займав 12 місце з середньою затримкою 53%.
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Найбільші затори в місті спостерігалися в грудні, а найбільш вільними дороги були з березня до кінця травня.
Перше місце за кількістю заторів зайняла Москва і область, друге - Мумбаї (Індія), третє - Богота (Колумбія). У 20 також увійшла Одеса (11 місце) і Харків (13 місце).
TomTom моніторить затримки трафіку в 416 містах 57 країнах світу.
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