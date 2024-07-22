Україна показує, що продовжуватиме звертатися як до республіканців, так і до демократів.

Україна продовжуватиме підтримувати контакти з республіканцями та демократами та уникатиме втягування у внутрішню політику США та ймовірну боротьбу між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Про це пише The Guardian із посиланням на офіційних осіб у Києві.

Видання нагадує, що президент України Володимир Зеленський у неділю тепло віддав данину Джо Байдену, який залишає посаду, подякувавши йому за "непохитну підтримку". Він високо оцінив "сміливі кроки" президента США у відповідь на "складні часи" та вторгнення Росії 2022 року.

"Адміністрація Зеленського доклала зусиль, щоб неупереджено підходити до непередбачуваних і швидкоплинних подій у Вашингтоні. Її головним пріоритетом є уникнення втягнення у внутрішній політичний конфлікт США, який зрештою може послабити боротьбу з Москвою", - зазначають автори. Відео дня

При цьому співбесідник ЗМІ у Києві заявив, що "наша офіційна позиція чітка - ми шукаємо підтримки обох партій".

В Україні впевнені, що результат листопадових виборів у США не змінить міжнародних пріоритетів України. Головний із них – припинення війни – не заморожуванням поточних ліній бою, а "справедливим" миром, а це може статися лише за умови сильного лідерства та підтримки США.

"Крім того, Київ хоче сприятливих рішень, які б дозволили йому знизити можливості Росії. Адміністрація Байдена відмовилася дозволити американській зброї великої дальності вражати цілі всередині Росії, такі як військові аеродроми", - додає видання.

Реакція України на вихід Байдена з президентських перегонів у США

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про те, що чинний президент США Джо Байден знявся з виборів. За його словами, Київ вдячний Байдену за його непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу.

Як сказав Зеленський, Україна "поважає важке, але сильне рішення Байдена".

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