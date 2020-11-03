Обрано 5 тис. 428 депутатів та 282 сільських, селищних, міських голів.

На сьогодні встановлено результати виборів депутатів 237 місцевих рад у 24 регіонах України.

Як повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату Центральної виборчої комісії, за інформацією, яка надійшла від територіальних виборчкомів, станом на 12:00 3 листопада встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 237 місцевих рад у 24 регіонах. Загалом обрано 5 тис. 428 депутатів. Зокрема, до 5 районних рад – 162 депутата, до 39 міських – 1 тис. 072 депутата, до 60 селищних – 1 тис. 311 депутатів, до 133 сільських – 2 тис. 883 депутати. Окрім того, визнано обраними 282 голів (68 – міських, 69 – селищних, 145 – сільських) також у 24 регіонах.

"Станом на сьогодні ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень. Водночас завершується передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій", - поінформували у ЦВК.

Так, у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 1 тис. 232 таких протоколи, що становить понад 82% від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Своєю чергою, обласним ТВК передано 1 тис. 063 протоколи (понад 77,8%).

Місцеві вибори в Україні

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Результати мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто по 6 листопада.

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Автор: Антоніна Доломанжи