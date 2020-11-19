У Миколаєві "замінували" приміщення телеканалу перед початком дебатів кандидатів у мери міста.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
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"Сьогодні, 19 листопада, близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що заміноване приміщення телеканалу на пр. Центральному. На місце події для ретельного огляду приміщення та прилеглої території прибули вибухотехніки, кінолог зі службовим собакою, слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції, рятувальники та медики", - йдеться у повідомленні.
Згодом у поліції повідомили, що не знайшли підозрілих предметів. Автора анонімного повідомлення встановлюють.
Як пише "Суспільне", цього вечора мали відбутися теледебати переможців першого туру виборів - діючого міського голови Олександра Сєнкевича та представника ОПЗЖ Владислава Чайки. Представники Чайки запропонували перенести дебати на завтра, на що діючий мер погодився.
Другий тур виборів у Миколаєві пройде цієї неділі.
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