ЄП закликає посилити боротьбу з фіскальними порушеннями

Брюссель. 2 вересня. УНІАН. Європарламент закликає до посилення боротьби з фіскальними порушеннями.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в доповіді Шарон БОЛЄС (група ліберальних партій, Великобританія).

“За” проголосували 391 депутат, проти – 93, утрималися – 178.

У доповіді депутати, зокрема, зазначають, що кращим принципом стягнення ПДВ міг би стати принцип за країною походження, водночас це вимагатиме чіткої системи розподілу податкових надходжень.

Ще одна пропозиція спрямована на боротьбу з компаніями-одноденками, що продають товари, а потім зникають, не сплачуючи податок на додану вартість. На думку депутатів, вирішенням цієї проблеми може стати запровадження системи, за якої ПДВ платитиме одразу покупець (якщо це не фізична особа), а не продавець. Водночас, депутати висловили стурбованість, що ця система також може привести до нових податкових порушень замість існуючих зараз.

У документі депутати також закликали країни-члени до посилення співпраці у боротьбі з фіскальними порушеннями.

У доповіді відзначається, що в цілому, національні бюджеті не отримують щорічно 200-250 млрд. євро податків через фіскальні порушення. Тільки від порушень з ПДВ бюджети не отримують близько 40 млрд. євро щорічно.