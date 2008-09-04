Україна посилить співробітництво з Болгарією

08:20, 04 вересня 2008
Новини ЄС
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ВР ратифікувала угоду

Київ. 4 вересня. УНІАН. 3 вересня Верховна Рада ратифікувала угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Болгарії про економічне співробітництво.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосувало 355 народних депутатів з 377 зареєстрованих у сесійній залі.

Угода спрямована на подальший розвиток двостороннього співробітництва на рівноправних умовах. Зокрема, сторони розвиватимуть співробітництво шляхом зміцнення відносин в економічній галузі між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктами господарської діяльності, включаючи обмін економічною інформацією, що становить взаємний інтерес.

Укладання угоди зумовлено необхідністю приведення законодавства країн до законодавства Європейського Союзу.

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