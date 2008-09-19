У Парижі пройде конференція на тему: “Економічна інтеграція Туреччини в ЄС: відповідь на глобальну конкуренцію?”

На конференції виступить комісар ЄС з питань розширення Оллі РЕН. Конференція організована бізнес-асоціаціями Європи, Франції та Туреччини. В ході конференції планується обговорити важливі питання економічної інтеграції Туреччини до ЄС та співпраці бізнесу Туреччини и країн-членів ЄС. По завершенню конференції, о 12-30 планується прес-конференція О.РЕНА.